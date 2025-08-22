GR2013 A04 De Marignane à Châteauneuf-les-Martigues Marignane Bouches-du-Rhône

GR2013 A04 De Marignane à Châteauneuf-les-Martigues

GR2013 A04 De Marignane à Châteauneuf-les-Martigues

Tronçon A04 du GR2013. Au départ de Marignane vers Châteauneuf-les-Martigues. Un trajet de 10,4km pour découvrir le cordon dunaire de la plage du Jaï, entre les étangs de Berre et du Bolmon.

English:

Section A04 of the GR2013. From Marignane to Châteauneuf-les-Martigues. A 10.4km route to discover the dunes of the Jaï beach, between the Berre and Bolmon lakes.

Deutsch:

Abschnitt A04 des GR2013. Von Marignane aus in Richtung Châteauneuf-les-Martigues. Eine 10,4 km lange Strecke, auf der Sie die Dünenkette am Strand von Jaï zwischen den Teichen von Berre und Bolmon entdecken können.

Italiano:

Sezione A04 del GR2013. Da Marignane a Châteauneuf-les-Martigues. Un percorso di 10,4 km alla scoperta del cordone dunale della spiaggia di Jaï, tra gli stagni di Berre e Bolmon.

Español:

Sección A04 del GR2013. De Marignane a Châteauneuf-les-Martigues. Un recorrido de 10,4 km para descubrir el cinturón de dunas de la playa de Jaï, entre los estanques de Berre y Bolmon.

