Bouches-du-Rhône en Paysages Marignane, au fil de l’eau Marignane Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône en Paysages Marignane, au fil de l’eau

Durée : 75 Distance : 3500.0 Tarif :

Parcourez les paysages naturels de Marignane pendant cette balade familiale d’1h15 longez les rives de l’étang de Bolmon, le canal du Rove, les ruisseaux…

http://www.tourisme-marignane.com/ +33 4 42 31 12 97

English :

Explore Marignane’s natural landscapes during this 1h15 family outing: walk along the banks of the Bolmon pond, the Rove canal, streams…

Deutsch :

Durchstreifen Sie auf diesem 1h15 langen Familienspaziergang die Naturlandschaften von Marignane: Gehen Sie an den Ufern des Étang de Bolmon, dem Canal du Rove, den Bächen…

Italiano :

Esplorate i paesaggi naturali di Marignane durante questa passeggiata per famiglie di 1h15: camminate lungo le rive dello stagno Bolmon, del canale Rove, dei ruscelli…

Español :

Explore los paisajes naturales de Marignane durante este paseo familiar de 1h15: recorra las orillas del estanque de Bolmon, el canal de Rove, los arroyos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-10-14 par Provence Tourisme