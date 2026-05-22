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After Work Pyjama Domaine de Bugatel Sainte-Livrade-sur-Lot

After Work Pyjama Domaine de Bugatel Sainte-Livrade-sur-Lot

After Work Pyjama Domaine de Bugatel Sainte-Livrade-sur-Lot jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Domaine de Bugatel

Adresse : 174 Allée de Bugatel

Ville : 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Sainte-Livrade-sur-Lot

After Work Pyjama

Domaine de Bugatel 174 Allée de Bugatel Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

On troque les tenues de bureau contre les pyjamas !
Venez entre amis, collègues ou en solo pour décompresser et profiter d’un moment hors du temps dans un cadre chaleureux.
Pyjama obligatoire… pour un TIZ cadeau !   .

Domaine de Bugatel 174 Allée de Bugatel Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 37 12 

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English : After Work Pyjama

L’événement After Work Pyjama Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne

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