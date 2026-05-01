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Sorda Projection avec initiation à la langue des signes Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Sorda Projection avec initiation à la langue des signes Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Sorda Projection avec initiation à la langue des signes Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot mardi 26 mai 2026.

Lieu : Cinéma l'Utopie

Adresse : 3 Rue de la Duchesse

Ville : 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 4.5 4.5 8 Tarif de base plein tarif

Sainte-Livrade-sur-Lot

Sorda Projection avec initiation à la langue des signes

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 19:00:00
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

19h Initiation à la Langue Des Signes avec Coralie Castel, interface de communication L.S.F
20h projection du film Sorda en version sous-titrée pour personne sourde et malentendante.   .

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 

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English : Sorda Projection avec initiation à la langue des signes

L’événement Sorda Projection avec initiation à la langue des signes Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée du Lot et Garonne

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