Sorda Projection avec initiation à la langue des signes Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Sorda Projection avec initiation à la langue des signes Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot mardi 26 mai 2026.
Sainte-Livrade-sur-Lot
Sorda Projection avec initiation à la langue des signes
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 19:00:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
19h Initiation à la Langue Des Signes avec Coralie Castel, interface de communication L.S.F
20h projection du film Sorda en version sous-titrée pour personne sourde et malentendante. .
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
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English : Sorda Projection avec initiation à la langue des signes
L’événement Sorda Projection avec initiation à la langue des signes Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée du Lot et Garonne