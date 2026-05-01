Ciné goûter The Princess Bride Cinéma l’utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné goûter The Princess Bride

Cinéma l’utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Accueil goûter bio offert par biocoop Champ Libre de Bias et présentation du film par le club des jeunes ambassadeurs de l’Utopie avant la projection du film.

The Princess Bride de Rob Reiner (VF 1h38).

Un homme rend visite à son petit-fils alité. Il lui raconte un conte de fées les aventures d’une jeune princesse qui a juré de ne plus aimer personne. .

Cinéma l’utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

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English : Ciné goûter The Princess Bride

L’événement Ciné goûter The Princess Bride Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée du Lot et Garonne