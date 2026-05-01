Conférence et projection sur Virginia Woolf Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Conférence et projection sur Virginia Woolf Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot jeudi 21 mai 2026.
Sainte-Livrade-sur-Lot
Conférence et projection sur Virginia Woolf
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
18h30 Conférence Viginia Woolf, femme de l’être par la professeur Maria Santos et la docteur en littérature britannique Adèle Cassigneule.
Collation offerte par nos bénévoles.
20h30 Projection du film Vita et Virginia de Chanya Button. .
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
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English : Conférence et projection sur Virginia Woolf
L’événement Conférence et projection sur Virginia Woolf Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée du Lot et Garonne