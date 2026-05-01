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Conférence et projection sur Virginia Woolf Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Conférence et projection sur Virginia Woolf Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Conférence et projection sur Virginia Woolf Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Cinéma l'Utopie

Adresse : 3 Rue de la Duchesse

Ville : 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Sainte-Livrade-sur-Lot

Conférence et projection sur Virginia Woolf

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

18h30 Conférence Viginia Woolf, femme de l’être par la professeur Maria Santos et la docteur en littérature britannique Adèle Cassigneule.
Collation offerte par nos bénévoles.
20h30 Projection du film Vita et Virginia de Chanya Button.   .

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 

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English : Conférence et projection sur Virginia Woolf

L’événement Conférence et projection sur Virginia Woolf Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée du Lot et Garonne

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