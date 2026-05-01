Conférence et projection sur Virginia Woolf Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot

Conférence et projection sur Virginia Woolf

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

18h30 Conférence Viginia Woolf, femme de l’être par la professeur Maria Santos et la docteur en littérature britannique Adèle Cassigneule.

Collation offerte par nos bénévoles.

20h30 Projection du film Vita et Virginia de Chanya Button. .

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

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English : Conférence et projection sur Virginia Woolf

L’événement Conférence et projection sur Virginia Woolf Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée du Lot et Garonne