Une Nuit en Or Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot

Une Nuit en Or

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Les Nuits en Or est l’événement organisé par l’Académie des César, en partenariat avec Peugeot, consacré au meilleur du court métrage international.

Ce programme unique rassemble les courts métrages qui ont gagné l’équivalent du César dans l’Académie de Cinéma de leur pays.

Véritable photographie du cinéma émergeant, Les Nuits en Or invitent à un voyage dans la diversité des cultures du monde, à la découverte de réalisateur/rice aussi talentueux que prometteurs.

Durée du programme 2h .

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

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English : Une Nuit en Or

L’événement Une Nuit en Or Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne