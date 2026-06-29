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Afterbeach Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc

Afterbeach Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc

Afterbeach Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Cave des Vignerons d'Uni-Médoc
Adresse
14 route de Soulac
Ville
33340 Gaillan-en-Médoc
Département
Gironde
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Gaillan-en-Médoc

Afterbeach Cave des Vignerons d’Uni-Médoc

Cave des Vignerons d’Uni-Médoc 14 route de Soulac Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

L’office de tourisme Médoc Vignbole vous informe
La Cave des Vignerons d’Uni Médoc vous accueille pour son afterbeach avec, au programme
Accueil convivial par un vigneron coopérateur d’Uni-Médoc pour une visite du chai à barriques.
Découverte des coulisses de l’élevage des vins dans une atmosphère authentique et chaleureuse.
Parenthèse musicale unique au cœur des barriques dans une ambiance élégante et intimiste.
Dégustation commentée de 3 vins
Échange privilégié avec le vigneron autour de trois cuvées soigneusement sélectionnées.
Planche de fromages & charcuterie
Moment gourmand autour de produits du terroir à partager dans une ambiance conviviale.
Sur réservation.   .

Cave des Vignerons d’Uni-Médoc 14 route de Soulac Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 21 01 

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English : Afterbeach Cave des Vignerons d’Uni-Médoc

L’événement Afterbeach Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Médoc Atlantique

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