Foulées des battages Gaillan-en-Médoc
Foulées des battages Gaillan-en-Médoc dimanche 19 juillet 2026.
Gaillan-en-Médoc
Foulées des battages
Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Que vous soyez un coureur passionné ou un amateur en quête de défi, les foulées des battages est une course faite pour vous !
1,5 km Enfants 8H45 (attention l’horaire peut encore varier dans la planification de la matinée)
3,5 km Jeunes 8H45 (attention l’horaire peut encore varier dans la planification de la matinée)
8 km Petites Foulées 9H20
15 km Grandes Foulées 9H15
Le retrait des dossards s’effectue sur le site de la fête des Battages. Route de Pey Lacanau, Gaillan-En-Médoc le samedi 19 juillet de 9H à 18H .
Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine coursmonmedoc@gmail.com
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English : Foulées des battages
L’événement Foulées des battages Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Médoc-Vignoble
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