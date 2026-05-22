Gaillan-en-Médoc

Foulées des battages

Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Que vous soyez un coureur passionné ou un amateur en quête de défi, les foulées des battages est une course faite pour vous !

1,5 km Enfants 8H45 (attention l’horaire peut encore varier dans la planification de la matinée)

3,5 km Jeunes 8H45 (attention l’horaire peut encore varier dans la planification de la matinée)

8 km Petites Foulées 9H20

15 km Grandes Foulées 9H15

Le retrait des dossards s’effectue sur le site de la fête des Battages. Route de Pey Lacanau, Gaillan-En-Médoc le samedi 19 juillet de 9H à 18H .

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine coursmonmedoc@gmail.com

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English : Foulées des battages

L’événement Foulées des battages Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Médoc-Vignoble