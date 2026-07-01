UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gaillan-en-Médoc

Loto de plein air à Gaillan Gaillan-en-Médoc

samedi 25 juillet 2026 · Gaillan-en-Médoc

Loto de plein air à Gaillan Gaillan-en-Médoc

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place du Marché
Ville
33340 Gaillan-en-Médoc
Département
Gironde
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Gaillan-en-Médoc

Loto de plein air à Gaillan

Place du Marché Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Comité des Fêtes organise un loto en, plein air, en faveur des Anciens Combattants.
Ouverture des portes dès 13h.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Place du Marché Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 18 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de plein air à Gaillan

L’événement Loto de plein air à Gaillan Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Médoc-Vignoble

À voir aussi à Gaillan-en-Médoc (Gironde)