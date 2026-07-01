Informations pratiques

Gaillan-en-Médoc

Loto de plein air à Gaillan

Place du Marché Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Comité des Fêtes organise un loto en, plein air, en faveur des Anciens Combattants.

Ouverture des portes dès 13h.

Buvette et petite restauration sur place. .

Place du Marché Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 18 31

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English : Loto de plein air à Gaillan

L’événement Loto de plein air à Gaillan Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Médoc-Vignoble