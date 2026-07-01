Loto de plein air à Gaillan Gaillan-en-Médoc
samedi 25 juillet 2026 · Gaillan-en-Médoc
Informations pratiques
Gaillan-en-Médoc
Loto de plein air à Gaillan
Place du Marché Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Comité des Fêtes organise un loto en, plein air, en faveur des Anciens Combattants.
Ouverture des portes dès 13h.
Buvette et petite restauration sur place. .
Place du Marché Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 18 31
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English : Loto de plein air à Gaillan
L’événement Loto de plein air à Gaillan Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Médoc-Vignoble
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