Portes ouvertes des crus artisans Château Gadet Terrefort Château Gadet Terrefort Gaillan-en-Médoc
vendredi 24 juillet 2026 · Château Gadet Terrefort · Gaillan-en-Médoc
Informations pratiques
Gaillan-en-Médoc
Portes ouvertes des crus artisans Château Gadet Terrefort
Château Gadet Terrefort 7 Route de Vendays Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Les Crus Artisans du Médoc vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur exploitation viticole ainsi que leurs vins, mais surtout leur état d’esprit, attaché à leur histoire et à leurs racines. Un retour aux sources du vrai métier de vigneron !
La Château Gadet Terrefort vous propose visite du chai et dégustation gratuite de 10h à 19h.
Possibilité de déguster les vins des domaines participants à la MTV de Pauillac, du vendredi au dimanche, aux heures d’ouverture de la MTV. .
Château Gadet Terrefort 7 Route de Vendays Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 44 42 36 abuttia@gmail.com
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English : Portes ouvertes des crus artisans Château Gadet Terrefort
L’événement Portes ouvertes des crus artisans Château Gadet Terrefort Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Médoc-Vignoble
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