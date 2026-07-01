Portes ouvertes des crus artisans Château Gadet Terrefort Château Gadet Terrefort Gaillan-en-Médoc

Informations pratiques

Gaillan-en-Médoc

Portes ouvertes des crus artisans Château Gadet Terrefort

Château Gadet Terrefort 7 Route de Vendays Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Les Crus Artisans du Médoc vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur exploitation viticole ainsi que leurs vins, mais surtout leur état d’esprit, attaché à leur histoire et à leurs racines. Un retour aux sources du vrai métier de vigneron !

La Château Gadet Terrefort vous propose visite du chai et dégustation gratuite de 10h à 19h.

Possibilité de déguster les vins des domaines participants à la MTV de Pauillac, du vendredi au dimanche, aux heures d’ouverture de la MTV. .

Château Gadet Terrefort 7 Route de Vendays Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 44 42 36 abuttia@gmail.com

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English : Portes ouvertes des crus artisans Château Gadet Terrefort

L’événement Portes ouvertes des crus artisans Château Gadet Terrefort Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Médoc-Vignoble