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sunset Bermuda Party Château Grand Gallius Gaillan-en-Médoc

jeudi 23 juillet 2026 · Château Grand Gallius · Gaillan-en-Médoc

sunset Bermuda Party Château Grand Gallius Gaillan-en-Médoc

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Château Grand Gallius
Adresse
7 Rue du Portail Rouge
Ville
33340 Gaillan-en-Médoc
Département
Gironde
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Gaillan-en-Médoc

sunset Bermuda Party

Château Grand Gallius 7 Rue du Portail Rouge Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Soirée dansante animée par DODJI
dress code: tout le monde en bermuda et vêtements colorés
Atelier djing avec animation de la soirée par les participants aux ateliers
Exposition de dessins de l’artiste manga O.M.O.R.I
Repas: verre de l’amitié, brochettes frites salade ou plat végétarien, glace
Sur réservation.   .

Château Grand Gallius 7 Rue du Portail Rouge Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 09 11 61 

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English : sunset Bermuda Party

L’événement sunset Bermuda Party Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Médoc-Vignoble

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