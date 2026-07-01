sunset Bermuda Party Château Grand Gallius Gaillan-en-Médoc

Informations pratiques

Gaillan-en-Médoc

sunset Bermuda Party

Château Grand Gallius 7 Rue du Portail Rouge Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Soirée dansante animée par DODJI

dress code: tout le monde en bermuda et vêtements colorés

Atelier djing avec animation de la soirée par les participants aux ateliers

Exposition de dessins de l’artiste manga O.M.O.R.I

Repas: verre de l’amitié, brochettes frites salade ou plat végétarien, glace

Sur réservation. .

Château Grand Gallius 7 Rue du Portail Rouge Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 09 11 61

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English : sunset Bermuda Party

L’événement sunset Bermuda Party Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Médoc-Vignoble