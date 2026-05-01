Louzac-Saint-André

Afterwork à la Noyeraie des Borderies

3 Chez Devaud Louzac-Saint-André Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Spécial Dédicace “Mon Bled”

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3 Chez Devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com

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English :

Mon Bled Dedication Special

L’événement Afterwork à la Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac