Afterwork à la Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André
Afterwork à la Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André vendredi 22 mai 2026.
Louzac-Saint-André
Afterwork à la Noyeraie des Borderies
3 Chez Devaud Louzac-Saint-André Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Spécial Dédicace “Mon Bled”
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3 Chez Devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com
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English :
Mon Bled Dedication Special
L’événement Afterwork à la Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac