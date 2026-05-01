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Afterwork à la Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André

Afterwork à la Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 3 Chez Devaud

Ville : 16100 Louzac-Saint-André

Département : Charente

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Louzac-Saint-André

Afterwork à la Noyeraie des Borderies

3 Chez Devaud Louzac-Saint-André Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Spécial Dédicace “Mon Bled”
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3 Chez Devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76  contact@noyeraie.com

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English :

Mon Bled Dedication Special

L’événement Afterwork à la Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac

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