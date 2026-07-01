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AGENDA · L'Isle-sur-le-Doubs

Afterwork à l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs

vendredi 24 juillet 2026 · L'Isle-sur-le-Doubs

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
9 Quai du Canal
Ville
25250 L'Isle-sur-le-Doubs
Département
Doubs
Tarif

L’Isle-sur-le-Doubs

Afterwork à l’Extension

9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

L’afterwork, c’est pour s’arrêter après la semaine, se la couler douce dans le jardin un samedi ou un vendredi soir, boire un verre, discuter entre amis, jouer à un jeu, etc.   .

9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 71 01 84 

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English : Afterwork à l’Extension

L’événement Afterwork à l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES

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