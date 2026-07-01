Afterwork à l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs
vendredi 24 juillet 2026 · L'Isle-sur-le-Doubs
Informations pratiques
L’Isle-sur-le-Doubs
Afterwork à l’Extension
9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21
L’afterwork, c’est pour s’arrêter après la semaine, se la couler douce dans le jardin un samedi ou un vendredi soir, boire un verre, discuter entre amis, jouer à un jeu, etc. .
9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 71 01 84
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English : Afterwork à l’Extension
L’événement Afterwork à l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES
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