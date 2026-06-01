Saumur

Afterwork Dégustation de viandes/charcuteries et vins

1 rue du Marché Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Une dégustation gratuite de vins, viandes et charcuteries en accord mets et vins vous est proposée au cœur de Saumur.

Venez vivre une expérience gourmande au cœur du centre-ville de Saumur en découvrant une sélection de vins accompagnés de viandes et de charcuteries soigneusement accordées.

Profitez d’une dégustation gratuite pour explorer de nouvelles saveurs et échanger avec des professionnels passionnés. À l’issue de l’événement, vous aurez également la possibilité d’acheter sur place les vins dégustés ainsi qu’une sélection de produits de la boucherie à emporter.

Un rendez-vous convivial et gourmand à ne pas manquer pour les amateurs de bons produits et d’accords mets et vins.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 13 juin 2026 de 17h à 19h. .

1 rue du Marché Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 83 04 24 44 lesecretdespapilles@live.fr

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English :

A free tasting of wines, meats and charcuteries with food and wine pairings is offered in the heart of Saumur.

L’événement Afterwork Dégustation de viandes/charcuteries et vins Saumur a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME