Afterwork et projection-débat Outre-mer, terres de solutions Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Afterwork et projection-débat Outre-mer, terres de solutions

Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste 46 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 18:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

La Ferme solidaire de l’Écolieu Lacoste proposera un afterwork dès 18h, suivi d’un ciné-débat autour du documentaire Outre-Mer, terres de solutions, qui met en lumière des initiatives inspirantes en faveur d’une agriculture durable et résiliente dans les territoires ultramarins.

La projection sera suivie d’un temps d’échange, puis d’un apéritif composé de produits locaux, dans un cadre convivial.

Sur inscription par mail à c.colet@cbe-seignanx.fr .

Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste 46 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine c.colet@cbe-seignanx.fr

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English :

L’événement Afterwork et projection-débat Outre-mer, terres de solutions Tarnos a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Seignanx