Concours de pêche carnassiers Tarnos
dimanche 13 septembre 2026 · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Concours de pêche carnassiers
Lac de Castillon Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:30:00
fin : 2026-09-13 16:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez profiter d’un moment convivial au lac de Castillon et à l’étang de la Tuilerie dans le cadre du prochain concours de pêche de carnassiers aux leurres du bord. Concours ouvert aux adultes et aux enfants.
Au programme
– Petit-déjeuner au lac de Castillon avec le café d’accueil à 7h30
– 1ère manche de 8h à 12h au lac de Castillon
– Repas de 12h30 à 13h30 à l’étang de la Tuilerie
– 2ème manche de 14h à 16h30 à l’étang de la Tuilerie
Pré-inscription au 07.83.34.71.32 (30€ avec le repas compris). .
Lac de Castillon Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 34 71 32 aappmalespescadousdeslacs@yahoo.fr
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English : Concours de pêche carnassiers
L’événement Concours de pêche carnassiers Tarnos a été mis à jour le 2026-08-15 par OT Seignanx
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