Afterwork Karaoké Cité de la Musique Romans-sur-Isère
jeudi 29 octobre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Afterwork Karaoké
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 19:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Ce karaoké animé par nos bénévoles remonte le temps et vous pose une question simple vous chantiez quoi quand vous aviez 20 ans ?
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Afterwork Karaoké
This karaoke event, hosted by our volunteers, takes you back in time and asks you a simple question: What did you sing when you were 20?
L’événement Afterwork Karaoké Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme
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