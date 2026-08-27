Afterwork Karaoké Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Afterwork Karaoké

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 19:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Ce karaoké animé par nos bénévoles remonte le temps et vous pose une question simple vous chantiez quoi quand vous aviez 20 ans ?

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Afterwork Karaoké

This karaoke event, hosted by our volunteers, takes you back in time and asks you a simple question: What did you sing when you were 20?

L’événement Afterwork Karaoké Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme