Afterwork – Le Char Bonheur Maison de la Conversation Paris
Afterwork – Le Char Bonheur Maison de la Conversation Paris jeudi 7 mai 2026.
Venez participer au Char Bonheur, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour décompresser et célébrer la fin de journée !
Retrouvez-nous à la maison de la Conversation tous les jeudis de 17h à 22h pour un afterwork placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Organisées par Le Char Bonheur, ces soirées sont l’occasion idéale de se retrouver entre collègues, entre amis ou de faire de nouvelles rencontres dans une ambiance décontractée. Au programme : sélection musicale soignée, rafraîchissements et partage dans un cadre chaleureux.
C’est le moment de relâcher la pression de la semaine, de profiter du café de la Maison et de laisser la magie de la conversation opérer. Que vous veniez pour refaire le monde ou simplement pour profiter du son, le Char Bonheur vous attend !
Date
Tous les jeudis
Horaires
17h00 à 22h00
Intervenant.e.s
Le Char Bonheur
Tarif
Entrée libre (consommations au bar)
Comment venir ?
maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Afterwork Char Bonheur à la MDC ! Tous les jeudis, 17h-22h. Musique, verres et rencontres pour décompresser. Entrée libre, venez nombreux !
Le jeudi 28 mai 2026
de 17h00 à 22h00
Le jeudi 21 mai 2026
de 17h00 à 22h00
Le jeudi 14 mai 2026
de 17h00 à 22h00
Le jeudi 07 mai 2026
de 17h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T17:00:00+02:00_2026-05-07T22:00:00+02:00;2026-05-14T17:00:00+02:00_2026-05-14T22:00:00+02:00;2026-05-21T17:00:00+02:00_2026-05-21T22:00:00+02:00;2026-05-28T17:00:00+02:00_2026-05-28T22:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/afterwork-le-char-bonheur-tickets-1988082857344?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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