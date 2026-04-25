Afterwork – Le Char Bonheur Maison de la Conversation Paris

Venez participer au Char Bonheur, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour décompresser et célébrer la fin de journée !

Retrouvez-nous à la maison de la Conversation tous les jeudis de 17h à 22h pour un afterwork placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Organisées par Le Char Bonheur, ces soirées sont l’occasion idéale de se retrouver entre collègues, entre amis ou de faire de nouvelles rencontres dans une ambiance décontractée. Au programme : sélection musicale soignée, rafraîchissements et partage dans un cadre chaleureux.

C’est le moment de relâcher la pression de la semaine, de profiter du café de la Maison et de laisser la magie de la conversation opérer. Que vous veniez pour refaire le monde ou simplement pour profiter du son, le Char Bonheur vous attend !

Date

Tous les jeudis

Horaires

17h00 à 22h00

Intervenant.e.s

Le Char Bonheur

Tarif

Entrée libre (consommations au bar)

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Afterwork Char Bonheur à la MDC ! Tous les jeudis, 17h-22h. Musique, verres et rencontres pour décompresser. Entrée libre, venez nombreux !

Le jeudi 28 mai 2026

de 17h00 à 22h00

Le jeudi 21 mai 2026

de 17h00 à 22h00

Le jeudi 14 mai 2026

de 17h00 à 22h00

Le jeudi 07 mai 2026

de 17h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T17:00:00+02:00_2026-05-07T22:00:00+02:00;2026-05-14T17:00:00+02:00_2026-05-14T22:00:00+02:00;2026-05-21T17:00:00+02:00_2026-05-21T22:00:00+02:00;2026-05-28T17:00:00+02:00_2026-05-28T22:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/afterwork-le-char-bonheur-tickets-1988082857344?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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