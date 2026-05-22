Afterwork | Les Louiseredi au Bar Louise Bar Louise Cognac
Afterwork | Les Louiseredi au Bar Louise Bar Louise Cognac vendredi 29 mai 2026.
Cognac
Afterwork | Les Louiseredi au Bar Louise
Bar Louise 1 place François 1er Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-09-25 01:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-26 2026-07-31 2026-08-28 2026-09-25
Chaque dernier vendredi du mois, le Bar Louise organise son Louiseredie, un afterwork avec au menu un seul cocktail créé spécialement pour la soirée.
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Bar Louise 1 place François 1er Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 80 80
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English :
Every last Friday of the month, Bar Louise organizes its Louiseredie, an afterwork event featuring a single cocktail created especially for the evening.
L’événement Afterwork | Les Louiseredi au Bar Louise Cognac a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Cognac
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