Afterwork | Les Louiseredi au Bar Louise Bar Louise Cognac

Cognac

Afterwork | Les Louiseredi au Bar Louise

Bar Louise 1 place François 1er Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-09-25 01:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-26 2026-07-31 2026-08-28 2026-09-25

Chaque dernier vendredi du mois, le Bar Louise organise son Louiseredie, un afterwork avec au menu un seul cocktail créé spécialement pour la soirée.

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Bar Louise 1 place François 1er Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 80 80

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English :

Every last Friday of the month, Bar Louise organizes its Louiseredie, an afterwork event featuring a single cocktail created especially for the evening.

L’événement Afterwork | Les Louiseredi au Bar Louise Cognac a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Cognac