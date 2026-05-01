La Maison sur le fleuve | Concert Le Garage Bar Cognac
La Maison sur le fleuve | Concert Le Garage Bar Cognac vendredi 29 mai 2026.
Cognac
La Maison sur le fleuve | Concert
Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 19:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Après avoir pris place sur la Charente et poursuivi ses aménagements, la Maison sur le Fleuve s’apprête à vivre un moment clé son inauguration.
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Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 58 70 contact@avantscene.com
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English :
After taking its place on the Charente and continuing its development, the Maison sur le Fleuve is about to experience a key moment: its inauguration.
L’événement La Maison sur le fleuve | Concert Cognac a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Cognac
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