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La Maison sur le fleuve | Concert Le Garage Bar Cognac

La Maison sur le fleuve | Concert Le Garage Bar Cognac vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Le Garage Bar

Adresse : 1 rue de l'Isle d'Or

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Cognac

La Maison sur le fleuve | Concert

Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Après avoir pris place sur la Charente et poursuivi ses aménagements, la Maison sur le Fleuve s’apprête à vivre un moment clé son inauguration.
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Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 58 70  contact@avantscene.com

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English :

After taking its place on the Charente and continuing its development, the Maison sur le Fleuve is about to experience a key moment: its inauguration.

L’événement La Maison sur le fleuve | Concert Cognac a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Cognac

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