Afterwork pop DAYSY + COBALT Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Afterwork pop DAYSY + COBALT

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 19:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Quand l’automne appelle à la douceur et à nous retrouver en petit comité, Daysy & Cobalt en font l’occasion parfaite pour un rendez-vous en toute intimité dans un format acoustique où l’on rit, pleure on chante au son d’une guitare boisée.

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Afterwork pop DAYSY + COBALT

When fall brings a sense of coziness and the chance to get together in a small group, Daysy & Cobalt make it the perfect occasion for an intimate gathering in an acoustic setting where we laugh, cry, and sing to the sound of an acoustic guitar.

L’événement Afterwork pop DAYSY + COBALT Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme