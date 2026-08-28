Afterwork YANN PONTHUS + ROMAIN O. Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Afterwork YANN PONTHUS + ROMAIN O.

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 19:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Une soirée immersive où les machines deviennent des instruments d’exploration à travers les univers de Yann Ponthus et Romain O. qui mêlent rock atmosphérique et musique électronique !

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Afterwork YANN PONTHUS + ROMAIN O.

An immersive evening where machines become tools for exploration through the worlds of Yann Ponthus and Romain O., who blend atmospheric rock and electronic music!

L’événement Afterwork YANN PONTHUS + ROMAIN O. Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme