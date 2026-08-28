Afterwork YANN PONTHUS + ROMAIN O. Cité de la Musique Romans-sur-Isère
jeudi 19 novembre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Afterwork YANN PONTHUS + ROMAIN O.
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 19:00:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Une soirée immersive où les machines deviennent des instruments d’exploration à travers les univers de Yann Ponthus et Romain O. qui mêlent rock atmosphérique et musique électronique !
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Afterwork YANN PONTHUS + ROMAIN O.
An immersive evening where machines become tools for exploration through the worlds of Yann Ponthus and Romain O., who blend atmospheric rock and electronic music!
L’événement Afterwork YANN PONTHUS + ROMAIN O. Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme
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