Agapé Cie LAmalo Jérémy Alberge Espace culturel Saint Clément Craon

Informations pratiques

Craon

Agapé Cie LAmalo Jérémy Alberge

Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:00:00

fin : 2026-12-10 21:30:00

Date(s) :

2026-12-10

Et si cinq corps suffisaient à inventer une communauté ? Entre élans partagés et fragilité, la Compagnie Lamalo explore ce qui nous relie et nous tient ensemble.

Dans la mythologie grecque, “Agapé” désigne un amour désintéressé et inconditionnel. Avec cette pièce pour 5 danseurs, le chorégraphe Jérémy Alberge s’empare de cette thématique, explorant à travers elle la notion de communauté.

Sur scène, un groupe, un lien qui se tisse les corps se rencontrent, se répondent et se soutiennent, des corps qui s’effacent pour laisser les autres exister questionnant notre capacité à appréhender l’autre dans son entièreté. Une dynamique fondée sur l’écoute, l’empathie et la transparence qui donne à voir un espace de confiance permettant de se livrer, de s’exposer et de se reposer les uns sur les autres, malgré l’adversité face au monde extérieur. Une pièce lumineuse et contemplative, empreinte de beauté pure.

Les petits +

Séance scolaire le vendredi 11 décembre à 10h. .

Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

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English :

What if five bodies were enough to create a community? Between shared impulses and fragility, the Lamalo Company explores what connects us and holds us together.

L’événement Agapé Cie LAmalo Jérémy Alberge Craon a été mis à jour le 2026-08-23 par SUD MAYENNE