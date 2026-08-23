Agapé Cie LAmalo Jérémy Alberge Espace culturel Saint Clément Craon
jeudi 10 décembre 2026 · Espace culturel Saint Clément · Craon
Informations pratiques
Craon
Agapé Cie LAmalo Jérémy Alberge
Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 20:00:00
fin : 2026-12-10 21:30:00
Date(s) :
2026-12-10
Et si cinq corps suffisaient à inventer une communauté ? Entre élans partagés et fragilité, la Compagnie Lamalo explore ce qui nous relie et nous tient ensemble.
Dans la mythologie grecque, “Agapé” désigne un amour désintéressé et inconditionnel. Avec cette pièce pour 5 danseurs, le chorégraphe Jérémy Alberge s’empare de cette thématique, explorant à travers elle la notion de communauté.
Sur scène, un groupe, un lien qui se tisse les corps se rencontrent, se répondent et se soutiennent, des corps qui s’effacent pour laisser les autres exister questionnant notre capacité à appréhender l’autre dans son entièreté. Une dynamique fondée sur l’écoute, l’empathie et la transparence qui donne à voir un espace de confiance permettant de se livrer, de s’exposer et de se reposer les uns sur les autres, malgré l’adversité face au monde extérieur. Une pièce lumineuse et contemplative, empreinte de beauté pure.
Les petits +
Séance scolaire le vendredi 11 décembre à 10h. .
Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if five bodies were enough to create a community? Between shared impulses and fragility, the Lamalo Company explores what connects us and holds us together.
L’événement Agapé Cie LAmalo Jérémy Alberge Craon a été mis à jour le 2026-08-23 par SUD MAYENNE
À voir aussi à Craon (Mayenne)
- Exposition Florent Cordier LA MAISON BLEUE Craon 4 septembre 2026
- Exposition Florent Cordier La Maison Bleue Craon 4 septembre 2026
- Peintres dans la Cité Craon Craon 5 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas Place de l’Église Saint-Nicolas Craon 20 septembre 2026
- Tant bien que mal Cie Mmm… Espace culturel Saint-Clément Craon 15 octobre 2026