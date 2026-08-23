Tant bien que mal Cie Mmm… Espace culturel Saint-Clément Craon

Informations pratiques

Craon

Tant bien que mal Cie Mmm…

Espace culturel Saint-Clément 5 Place Saint-Clément Craon Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15 22:30:00

Date(s) :

2026-10-15

Et si le meilleur moyen de parler de la mort… était d’en rire ?

La famille Reimmors, interprétée à elle seule par l’incroyable Marie-Magdeleine — que vous avez peut-être découverte dans La famille vient en mangeant à Courbeveille en 2018 — revient aujourd’hui avec un tout nouveau spectacle. Quinze ans après, la fratrie vient de perdre l’un des siens. La mort surgit sans prévenir et fait vaciller tout l’équilibre du clan. Alors, pour tenir debout, les enfants se rassemblent souvenirs qui débordent, hommages sincères, blagues douteuses et grandes questions existentielles. Dans ce tourbillon d’émotions, Socrate croise Natasha St-Pier et les pensées de Damasio la vie, la mort et l’absurde se télescopent avec une liberté réjouissante.

Accompagnée pour la première fois d’un musicien, Marie-Magdeleine compose un récit vibrant où les rires surgissent au cœur du drame. Un spectacle bouleversant et profondément vivant, qui nous rappelle qu’au milieu du chaos, la beauté continue d’exister. Tant bien que mal.

Les petits +

Spectacle organisé avec le service Animation Santé du Pays de Craon, dans le cadre de la Semaine de la santé mentale. Divers intervenants seront présents pour échanger à l’issue du spectacle Le 3114 (numéro national de prévention du suicide), l’association Main Tendue, l’association COPS53 (collectif de prévention du suicide mayennais).

A partir de 12 ans .

Espace culturel Saint-Clément 5 Place Saint-Clément Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

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English :

What if the best way to talk about death were to laugh at it?

L’événement Tant bien que mal Cie Mmm… Craon a été mis à jour le 2026-08-23 par SUD MAYENNE