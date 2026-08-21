Exposition Florent Cordier LA MAISON BLEUE Craon
vendredi 4 septembre 2026 · LA MAISON BLEUE · Craon
Informations pratiques
Craon
Exposition Florent Cordier
LA MAISON BLEUE 38 Rue des Halles Craon Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-09-04
La Maison Bleue, galerie d’art municipale située au 38 rue des Halles à Craon, a le plaisir de d’accueillir les œuvres de Florent Cordier pour une exposition du 4 septembre au 17 octobre.
Plasticien normand, Florent Cordier revisite la statuaire en explorant le dialogue entre matière, lumière et espace. Ses sculptures, réalisées en métal, rotin et fibres végétales, évoquent des silhouettes fragmentées, à la fois massives et légères. La lumière s’immisce dans les interstices, redessinant les formes au fil des heures. Entre arts premiers et modélisations contemporaines, son travail questionne le vide, le mouvement et la présence, invitant le regard à circuler entre abstraction et figuration.
Horaires d’ouverture lundi 10h-12h, mercredi, jeudi et vendredi 15h-18h, samedi 10h-12h et
15h-18h, dimanche et jours fériés 15h-18h.
Entrée libre.
Artiste présent le premier week-end et le dernier jour de l’exposition.
Vernissage ouvert à tous le 4 septembre à 19h .
LA MAISON BLEUE 38 Rue des Halles Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire
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English :
La Maison Bleue, a municipal art gallery located at 38 rue des Halles in Craon, is pleased to present works by Florent Cordier in an exhibition running from September 4 to October 17.
L’événement Exposition Florent Cordier Craon a été mis à jour le 2026-08-21 par SUD MAYENNE
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