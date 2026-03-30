Agen à la Belle Epoque laissez l’Agenaise vous conter

Passerelle Michel Serres Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-28

Plongez dans le charme de la Belle Époque à Agen avec l’Agenaise. Découvrez les personnages, les changements, les transports, et les infrastructures qui ont modernisé la ville. Revivez les traditions et anecdotes de l’époque.

Plongez dans le charme envoûtant de la Belle Époque à Agen, guidés par une figure intemporelle l’Agenaise. Au fil des rues et des récits, découvrez les personnages emblématiques qui ont marqué cette période d’effervescence. Revivez les grands changements qui ont modernisé la ville l’essor des transports sur le fleuve et le canal, la construction d’infrastructures audacieuses et l’adoption des nouvelles découvertes qui ont transformé le quotidien.

Entre anecdotes, traditions, et récits de la vie d’autrefois, cette visite est une invitation à redécouvrir Agen dans toute sa splendeur à l’aube du XXe siècle. Une expérience immersive où histoire et patrimoine prennent vie. .

Passerelle Michel Serres Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : Agen à la Belle Epoque laissez l’Agenaise vous conter

Immerse yourself in the charm of the Belle Époque in Agen with l?Agenaise. Discover the people, changes, transport and infrastructure that modernized the city. Relive the traditions and anecdotes of the era.

L’événement Agen à la Belle Epoque laissez l’Agenaise vous conter Agen a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Destination Agen