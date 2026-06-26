Chaussy

Agenda des animations

Chaussy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-21 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-26

La Ferme des P’tits Bergers à Chaussy invite petits et grands à découvrir son élevage de chèvres Angora et de moutons Shetland ! Cet été, l’établissement propose des visites guidées, des ateliers thématiques de nourrissage et des initiations ludiques au travail artisanal de la laine de mohair.

Cet été, la Ferme des P’tits Bergers ouvre ses portes à Chaussy, au cœur de la Beauce et à seulement 20 minutes de Pithiviers. Cet élevage passionné propose une immersion unique au milieu de ses quarante chèvres Angora et de ses moutons Shetland.

Le public participe activement à la vie du domaine grâce à une programmation estivale variée en juillet et août 2026. Au programme nourrissage des animaux, ateliers de poterie, initiation à la teinture végétale ou secrets de fabrication de la laine mohair. Chaque animation ludique stimule l’imagination des enfants, transformés pour l’occasion en archéologues ou magiciens des couleurs. Une boutique sur place présente également les créations en laine de la ferme. Réservation obligatoire. .

Chaussy 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 87 03 50 84

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English :

La Ferme des P’tits Bergers in Chaussy invites visitors of all ages to discover its Angora goat and Shetland sheep farm! This summer, the farm is offering guided tours, themed feeding workshops, and fun introductions to the craft of working with mohair wool.

L’événement Agenda des animations Chaussy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND PITHIVERAIS