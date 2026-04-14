Flânerie nocturne, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Flânerie nocturne 4 et 5 juillet Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T20:30:00+02:00 – 2026-07-05T22:00:00+02:00

Qui n’a pas rêvé de déambuler dans les jardins d’un château à la nuit tombée ? Voici une invitation à écouter, sentir, flâner entre chien et loups, à l’heure où la magie de la nature opère…

Ce rendez-vous est proposé en prolongement des concerts du festival Un temps pour Elles organisés à Villarceaux les 4 et 5 juillet 2026.

D’autres flâneries nocturnes sont programmées à Villarceaux :

Lors des Samedis à la campagne le 2 mai 2026,

Lors des Samedis à la campagne le 13 juin 2026.

Dans les jardins du domaine.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Envie de déambuler dans les jardins de Villarceaux à la nuit tombée, à l’heure où la magie de la nature opère ? Rendez-vous les 4 et 5 juillet 2026.

© Philippe Ayrault/Région Île-de-France