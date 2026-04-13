Concerts du festival Un temps pour Elles, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Concerts du festival Un temps pour Elles 4 et 5 juillet Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

Festival musical itinérant soutenu par la Région, Un temps pour Elles met en avant des compositrices d’hier et d’aujourd’hui dans les plus beaux sites patrimoniaux du Val-d’Oise (abbaye de Maubuisson, château de la Roche-Guyon…).

En faisant sa dernière étape au domaine de Villarceaux, les 4 et 5 juillet 2026, il célèbre Ninon de Lenclos, musicienne, courtisane et femme de lettres du XVIIe siècle dont le domaine abrita les amours.

Trois concerts sont prévus à Villarceaux (détail à venir).

Réservation obligatoire.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://festivaluntempspourelles.com/ »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Le festival musical qui met en avant des compositrices dans des hauts lieux du Val-d’Oise prend fin les 4 et 5 juillet 2026 au domaine de Villarceaux. Avec trois concerts au programme.

© Un temps pour Elles