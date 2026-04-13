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Concerts du festival Un temps pour Elles, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Concerts du festival Un temps pour Elles, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Concerts du festival Un temps pour Elles, Domaine de Villarceaux, Chaussy samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Domaine de Villarceaux

Adresse : 95710 Chaussy

Ville : 95710 Chaussy

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : Payant

Concerts du festival Un temps pour Elles 4 et 5 juillet Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

Festival musical itinérant soutenu par la Région, Un temps pour Elles met en avant des compositrices d’hier et d’aujourd’hui dans les plus beaux sites patrimoniaux du Val-d’Oise (abbaye de Maubuisson, château de la Roche-Guyon…).

En faisant sa dernière étape au domaine de Villarceaux, les 4 et 5 juillet 2026, il célèbre Ninon de Lenclos, musicienne, courtisane et femme de lettres du XVIIe siècle dont le domaine abrita les amours.

Trois concerts sont prévus à Villarceaux (détail à venir).
Réservation obligatoire.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://festivaluntempspourelles.com/ »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :
Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;
Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.
Au départ de Rouen :
Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.
Le festival musical qui met en avant des compositrices dans des hauts lieux du Val-d’Oise prend fin les 4 et 5 juillet 2026 au domaine de Villarceaux. Avec trois concerts au programme.

© Un temps pour Elles