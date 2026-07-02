Agir ensemble face au narcotrafic : les leviers européens pour les collectivités, Représentation de la Commission européenne en France – Pôle Territorial, Marseille

Informations pratiques

Agir ensemble face au narcotrafic : les leviers européens pour les collectivités Mardi 7 juillet, 14h00 Représentation de la Commission européenne en France – Pôle Territorial Bouches-du-Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T15:00:00+02:00

Le trafic de drogue alimente la violence, la corruption, consolide l’économie souterraine et érode les communautés locales. Les méthodes de trafic évoluent constamment, contraignant les autorités à adapter sans cesse leurs réponses. Face à un phénomène qui dépasse les frontières nationales, l’Union européenne renforce son engagement à travers une nouvelle stratégie européenne en matière de drogues et un plan d’action ambitieux visant à lutter plus efficacement contre les réseaux criminels et leurs impacts sur les territoires. Cette approche européenne repose notamment sur une coopération renforcée des tous les acteurs, des agences européennes jusqu’aux collectivités locales.

La Commission européenne en France vous propose un webinaire « Agir ensemble face au narcotrafic : les leviers européens pour les collectivités » qui vous permettra de comprendre les évolutions à venir du cadre européen et leurs implications concrètes pour les collectivités locales. Cet événement en ligne sera une occasion de découvrir les dispositifs et financements mobilisables pour développer des actions de prévention, de sécurité et renforcer les mesures sociales afin de protéger les jeunes du risque de recrutement par les réseaux criminels.

Pourquoi participer ?

Comprendre les nouvelles priorités européennes en matière de lutte contre le narcotrafic ; Anticiper les évolutions qui impacteront les politiques publiques locales ; Découvrir les leviers d’action des collectivités locales Rencontrer un interlocuteur qui peut accompagner les collectivités locales à monter leurs projets ; Identifier les opportunités de financement européen pour vos projets ; S’inspirer des exemples des bonnes pratiques au niveau local.

Intervenants :

Lucie LAFFONT, Chargé de politiques en matière de drogues à la Direction générale de la migration et des affaires intérieures de la Commission européenne (DG HOME).

Carla Napolano, Directrice adjointe de l’Association du Forum européen pour la sécurité urbaine (EFUS)

Témoignage – Collectivité de Corse – Mme Giudicelli

Mme Laura d’Arrigo, Conseillère diplomatique & Mme Marie Givernaud-Faverjon, Coordonnatrice de l’action territoriale – Misson interministérielle du lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA)

Représentation de la Commission européenne en France – Pôle Territorial 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/leviersnarcotrafic »}] https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/leviersnarcotrafic

Webinaire » Agir ensemble face au narcotrafic : les leviers européens pour les collectivités » Mardi 7 juillet à 14h00