AGIR fait son thé dansant Maison du temps libre Rochechouart
dimanche 13 septembre 2026 · Maison du temps libre · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
AGIR fait son thé dansant
Maison du temps libre 40 Avenue Jean Jaurès Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Amateurs de danse et de musique, préparez-vous à passer un après-midi placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur ! L’association AGIR à Rochechouart vous invite à venir danser au rythme de l’orchestre Flash-Back et de son accordéoniste Jean-Erick. Musette, variétés et airs populaires se succéderont pour vous offrir un agréable moment de partage, entre amis ou en famille. Que vous soyez un habitué des pistes de danse ou simplement curieux de profiter d’une ambiance chaleureuse, chacun trouvera son bonheur. Une buvette sera proposée sur place et une collation offerte pour agrémenter ce rendez-vous musical. Venez profiter d’un bel après-midi dansant et laissez-vous entraîner par la musique ! .
Maison du temps libre 40 Avenue Jean Jaurès Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 22 05 15 commerces.artisans.rochechouart@gmail.com
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English : AGIR fait son thé dansant
L’événement AGIR fait son thé dansant Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-13 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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