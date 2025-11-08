Agissons pour une Loire propre ici tout commence

Plage de Jargeau Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 09:00:00

fin : 2026-11-07 12:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Evènement manifestation tous publics

Face au fléau environnemental et l’impact négatif sur la biodiversité que génèrent les déchets, la Fédération des Maisons de Loire organise une action interrégionale de ramassage.

Rdv à définir .

Plage de Jargeau Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org

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English :

Nature workshop for children from 7 years old

L’événement Agissons pour une Loire propre ici tout commence Jargeau a été mis à jour le 2026-02-28 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS