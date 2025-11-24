Balade Loire Info ou intox de Loire Jargeau

Balade Loire Info ou intox de Loire

Balade Loire Info ou intox de Loire Jargeau samedi 19 septembre 2026.

Balade Loire Info ou intox de Loire

La chanterie , boulevard Carnot Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Qui saura démêler le vrai, du faux ?
Au cours d’une balade sur les bords du fleuve, saurez vous démêler le vrai du faux parmi toutes les anecdotes ligériennes ?   .

La chanterie , boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60  accueil@maisondeloire45.org

English :

Loire walk: They nest on sandbanks location to be confirmed

L’événement Balade Loire Info ou intox de Loire Jargeau a été mis à jour le 2025-11-26 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS