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Conférence 40 ans avec les castors sur la Loire Jargeau

Conférence 40 ans avec les castors sur la Loire Jargeau

Conférence 40 ans avec les castors sur la Loire Jargeau vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente, rue de l'Echo

Ville : 45150 Jargeau

Département : Loiret

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Jargeau

Conférence 40 ans avec les castors sur la Loire

Salle polyvalente, rue de l’Echo Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Par Jean-François Souchard. Séance dédicace du livre La Loire des Castors   .

Salle polyvalente, rue de l’Echo Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60  accueil@maisondeloire45.org

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English :

Screening and discussion film by Basile Gerbaud

L’événement Conférence 40 ans avec les castors sur la Loire Jargeau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS

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