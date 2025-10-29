Conférence 40 ans avec les castors sur la Loire Jargeau
Conférence 40 ans avec les castors sur la Loire Jargeau vendredi 12 juin 2026.
Jargeau
Conférence 40 ans avec les castors sur la Loire
Salle polyvalente, rue de l’Echo Jargeau Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Par Jean-François Souchard. Séance dédicace du livre La Loire des Castors .
Salle polyvalente, rue de l’Echo Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org
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English :
Screening and discussion film by Basile Gerbaud
L’événement Conférence 40 ans avec les castors sur la Loire Jargeau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS
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