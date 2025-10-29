Jargeau

Conférence 40 ans avec les castors sur la Loire

Salle polyvalente, rue de l’Echo Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Par Jean-François Souchard. Séance dédicace du livre La Loire des Castors .

Salle polyvalente, rue de l’Echo Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org

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English :

Screening and discussion film by Basile Gerbaud

L’événement Conférence 40 ans avec les castors sur la Loire Jargeau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS