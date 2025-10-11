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Exposition Oiseaux en couleur Jargeau

Exposition Oiseaux en couleur Jargeau

Exposition Oiseaux en couleur Jargeau samedi 10 octobre 2026.

Adresse : Maison de Loire du Loiret La Chanterie boulevard Carnot

Ville : 45150 Jargeau

Département : Loiret

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Tarif : Gratuit

Exposition Oiseaux en couleur

Maison de Loire du Loiret La Chanterie boulevard Carnot Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-10-10

Aurore LIVERNET et Claire E.GIRAUX. Peintures et sculptures.   .

Maison de Loire du Loiret La Chanterie boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60  accueil@maisondeloire45.org

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English :

L’événement Exposition Oiseaux en couleur Jargeau a été mis à jour le 2026-02-28 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS

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