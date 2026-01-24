Jargeau village d’artistes

Dans la ville de Jargeau Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 10:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Différents artistes seront installés dans la ville pour exposer leurs œuvres (dessinateurs, mosaïstes, peintres, sculpteurs…) Un parcours sera proposé aux visiteurs pour qu’ils puissent les découvrir. .

Dans la ville de Jargeau Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire communication@jargeau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jargeau village d’artistes

L’événement Jargeau village d’artistes Jargeau a été mis à jour le 2026-01-24 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS