Atelier nature pour les moins de 3 ans Les tout-petits en sortie

La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 11:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Les tout petits en sortie ( moins de 3 ans)

Ateliers sensoriels en extérieur accompagnez vos tout-petits dans la découverte de la nature, avec des ateliers adaptés au rythme de l’enfant. 3 .

La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org

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English :

Outings for toddlers (under 3)

L’événement Atelier nature pour les moins de 3 ans Les tout-petits en sortie Jargeau a été mis à jour le 2026-02-28 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS