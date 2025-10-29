Atelier nature pour les moins de 3 ans Les tout-petits en sortie Jargeau
Atelier nature pour les moins de 3 ans Les tout-petits en sortie Jargeau mercredi 24 juin 2026.
Atelier nature pour les moins de 3 ans Les tout-petits en sortie
La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 11:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Les tout petits en sortie ( moins de 3 ans)
Ateliers sensoriels en extérieur accompagnez vos tout-petits dans la découverte de la nature, avec des ateliers adaptés au rythme de l’enfant. 3 .
La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org
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English :
Outings for toddlers (under 3)
L’événement Atelier nature pour les moins de 3 ans Les tout-petits en sortie Jargeau a été mis à jour le 2026-02-28 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS
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