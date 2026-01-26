Carnaval de nuit

Centre-ville et halle Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le carnaval de Jargeau est parmi les plus renommés de France, et sa parade illuminée à la tombée de la nuit vaut sans conteste le détour. Passez un moment à la fête foraine, au bal populaire et assistez à l’élection de Miss Carnaval…

Le carnaval de Jargeau est parmi les plus renommés de France, et sa parade illuminée à la tombée de la nuit vaut sans conteste le détour une dizaine de chars sont créés tous les ans, équipés de plusieurs centaines de kilomètres de guirlandes lumineuses et projetant des centaines de kilos de confettis…Passez un moment à la fête foraine, au bal populaire et assistez à l’élection de Miss Carnaval… A partir de 15h zumba, hypnotiseur, spectacle, show case, buvette et restauration sur place .

Centre-ville et halle Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire carnavaldejargeau@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Night Carnival

The Jargeau carnival is among the most famous in France, and its illuminated parade at nightfall is definitely worth a visit: around 10 floats are created each year, equipped with several hundred kilometres of lighting chains and projecting hundreds of kilos of confetti …

L’événement Carnaval de nuit Jargeau a été mis à jour le 2026-01-26 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS