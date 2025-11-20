Balade Loire Le secret des libellules Jargeau

Balade Loire Le secret des libellules Jargeau samedi 13 juin 2026.

La Chanterie Jargeau Loiret

Début : Samedi 2026-06-13 14:00:00
2026-06-13

Agissez pour la biodiversité et aidez-nous à collecter des informations sur les libellules. Munis de chaussures d’eau, partons à la recherche des exuvies. Prévoir des chaussures d’eau à partir de 8 ans.   .

La Chanterie Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60  accueil@maisondeloire45.org

English :

Loire tour: The secret of dragonflies

German :

Loire-Spaziergang: Das Geheimnis der Libellen

Italiano :

Passeggiata nella Loira: il segreto delle libellule

Espanol :

Paseo por el Loira: El secreto de las libélulas

