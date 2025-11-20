Balade Loire Le secret des libellules Jargeau
Balade Loire Le secret des libellules Jargeau samedi 13 juin 2026.
Balade Loire Le secret des libellules
La Chanterie Jargeau Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Agissez pour la biodiversité et aidez-nous à collecter des informations sur les libellules. Munis de chaussures d’eau, partons à la recherche des exuvies. Prévoir des chaussures d’eau à partir de 8 ans. .
La Chanterie Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org
English :
Loire tour: The secret of dragonflies
German :
Loire-Spaziergang: Das Geheimnis der Libellen
Italiano :
Passeggiata nella Loira: il segreto delle libellule
Espanol :
Paseo por el Loira: El secreto de las libélulas
