Atelier de modelage de poterie Jargeau
Atelier de modelage de poterie Jargeau samedi 10 janvier 2026.
Atelier de modelage de poterie
17 Rue des Grillons Jargeau Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-01-10 16:30:00
Date(s) :
2026-01-10 2026-02-14
Atelier modelage de 2h en petit groupe animé par Corinne. Possibilité d’y ajouter 2h par la suite pour l’émaillage. .
17 Rue des Grillons Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 59 44 27 poterieandco@gmail.com
