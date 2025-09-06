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Exposition De l’aube au crépuscule Jargeau

Exposition De l’aube au crépuscule Jargeau samedi 5 septembre 2026.

Adresse : La Chanterie , boulevard Carnot

Ville : 45150 Jargeau

Département : Loiret

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Exposition De l’aube au crépuscule

La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-05 2026-10-01

Céramiques de Maggy Anciaux et peintures naturalistes   .

La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60  accueil@maisondeloire45.org

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English :

L’événement Exposition De l’aube au crépuscule Jargeau a été mis à jour le 2026-02-28 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS

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