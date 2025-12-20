Agnès Bihl Festival des Veyracomusies Veyrac
Agnès Bihl Festival des Veyracomusies Veyrac vendredi 15 mai 2026.
Agnès Bihl Festival des Veyracomusies
Mas Martin Veyrac Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
2026-05-15
Le festival des Veyracomusies accueille la chanteuse Agnès Bihl.
Reconnue comme une des belles plumes de la nouvelle scène française dès ses débuts en 1998, c’est avec l’album Merci maman merci papa qu’Agnès Bihl se fait connaître du grand public en 2005. Auteure-interprète à part dans la nouvelle scène française elle sillonne la France pour chanter ses chansons, ses amours et ses colères. Aux côtés d’Anne Sylvestre, Yves Jamait ou Charles Aznavour avec qui elle a notamment collaboré, elle rencontre un succès grandissant et étonne par sa plume belle et rebelle.
Concert dans la salle Jean Ferrat (réservations en ligne ou en billetteries partenaires). .
Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
