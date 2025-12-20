Agnès Bihl Festival des Veyracomusies Veyrac

Agnès Bihl Festival des Veyracomusies

2026-05-15

Le festival des Veyracomusies accueille la chanteuse Agnès Bihl.

Reconnue comme une des belles plumes de la nouvelle scène française dès ses débuts en 1998, c’est avec l’album Merci maman merci papa qu’Agnès Bihl se fait connaître du grand public en 2005. Auteure-interprète à part dans la nouvelle scène française elle sillonne la France pour chanter ses chansons, ses amours et ses colères. Aux côtés d’Anne Sylvestre, Yves Jamait ou Charles Aznavour avec qui elle a notamment collaboré, elle rencontre un succès grandissant et étonne par sa plume belle et rebelle.

Concert dans la salle Jean Ferrat

