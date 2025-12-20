Mago Festival des Veyracomusies Veyrac

Mago Festival des Veyracomusies

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Le festival des Veyracomusies accueille le groupe Mago.

C’est la rencontre de deux musiciens talentueux issus de groupes emblématiques de la scène française. Max, accordéoniste et chanteur de Le P’tit Son , et Gérôme, chanteur et guitariste de Le Pied de la Pompe , créent ensemble une alchimie musicale qui transcende la simple addition de leurs talents individuels. Dès les premières notes, la voix profonde de Gérôme se mêle aux accords dynamiques de Max pour une expérience musicale à la fois intime et festive.

Concert gratuit sous le chapiteau cosy. .

Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

