Les Offs Les Ziconovis Festival des Veyracomusies Veyrac

Les Offs Les Ziconovis Festival des Veyracomusies

Les Offs Les Ziconovis Festival des Veyracomusies Veyrac jeudi 14 mai 2026.

Les Offs Les Ziconovis Festival des Veyracomusies

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-14

Les Offs, c’est l’envers joyeux du festival des spectacles à découvrir, des artistes à rencontrer et la liberté de se laisser surprendre.

Du jeudi au samedi, l’atelier éveil musical et percussions sera proposé aux enfants et animé par Yacha Boeswillwald manipulation d’instruments à percussion.

2 sessions:
– 15h30 pour les 8 12 ans
– 16h15 pour les 4 7 ans

Inscription sur place obligatoire à la Boutique du festival.   .

Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Offs Les Ziconovis Festival des Veyracomusies

L’événement Les Offs Les Ziconovis Festival des Veyracomusies Veyrac a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Limoges Métropole