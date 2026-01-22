Les Offs Les Ziconovis Festival des Veyracomusies Veyrac
Mas Martin Veyrac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-16
2026-05-14
Les Offs, c’est l’envers joyeux du festival des spectacles à découvrir, des artistes à rencontrer et la liberté de se laisser surprendre.
Du jeudi au samedi, l’atelier éveil musical et percussions sera proposé aux enfants et animé par Yacha Boeswillwald manipulation d’instruments à percussion.
2 sessions:
– 15h30 pour les 8 12 ans
– 16h15 pour les 4 7 ans
Inscription sur place obligatoire à la Boutique du festival. .
Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
