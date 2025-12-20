Marcia Festival des Veyracomusies Veyrac

Marcia Festival des Veyracomusies

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Le festival des Veyracomusies accueille la chanteuse Marcia.

Marcia est une jeune artiste française au style inclassable, naviguant entre pop, chanson française et influences urbaines. Depuis deux ans, elle écume les petites scènes de l’Hexagone, transformant le live en véritable laboratoire créatif. L’artiste réécrit une histoire qui est la sienne et fait valser les couleurs des émotions à travers 9 chansons réunies dans un EP intitulé MLOG . Un écrin de pop rêveuse et d’électro nerveuse où les sons s’entrechassent par leurs chocs mutuels.

Concert dans la salle Jean Ferrat (réservations en ligne ou en billetteries partenaires). .

