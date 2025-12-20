Festival des Veyracomusies Veyrac

Festival des Veyracomusies

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Tarif : – –

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-16

Nouvelle édition du festival des VEYRACOMUSIES en Haute-Vienne en ce début de printemps. L’association propose, sur plusieurs jours, une aventure festive et conviviale à travers la musique, la chanson et les animations, incitant au partage et à l’échange entre public et artistes.

Cette année, de nombreux artistes seront présents dans la salle Jean Ferrat et sous les chapiteaux Mago, Marcia, Luiza, Back to Queen Tribute, Agnès Bihl, Fatoumata Diawara, Sophie Les Bas Bleus, Feloche, La Rue Kétanou, Les Croquants. Vous pourrez également profiter de concerts gratuits dès 18H.

Le festival met également en place des animations les après-midis, à partir de 15H30 et jusqu’au début des événements musicaux marchés, éveil musical pour les enfants, initiations aux arts du Cirque, jeux traditionnels en extérieur, scènes ouvertes…

Programmation complète ci dessous, et billetterie en lien. .

