Informations pratiques

Nantheuil

Agora Pôle National Cirque Crossing / Studio 8 Hadi Nahleh

Les Gresilles Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01 21:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Pièce chorégraphique de l’artiste jordanien Hadi Nahleh, Crossing explore la transformation comme une condition instable et incarnée dans un monde incertain en constante évolution.

Inspirée par la géométrie islamique et les formes du rituel, la pièce se construit à travers la répétition, des mouvements déployés dans l’espace et le rythme collectif.

Sur scène, les corps se rencontrent, se dispersent et se réorganisent, dessinant un paysage en mouvement entre fragilité

et renouveau.

Crossing invite le public à vivre une expérience sensible où la mémoire, la résilience et la force du collectif se révèlent .

Les Gresilles Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50

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English : Agora Pôle National Cirque Crossing / Studio 8 Hadi Nahleh

L’événement Agora Pôle National Cirque Crossing / Studio 8 Hadi Nahleh Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux