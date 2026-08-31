La Manékine Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

Informations pratiques

Nantheuil

La Manékine

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-13 20:30:00

fin : 2027-05-13 21:40:00

Date(s) :

2027-05-13

Marionnette et musique éclectique.

Un pauvre meunier se résout à conclure un pacte avec le diable. Berné, il échange sa fille contre la richesse, et à qui il coupe les mains pour répondre aux exigences du diable. Conte revisité de La jeune fille sans mains. Dès 9 ans.

Marionnette et musique éclectique.

Un pauvre meunier se résout à conclure un pacte avec le diable. Berné, il échange sa fille contre la richesse, et à qui il coupe les mains pour répondre aux exigences du diable. Conte revisité de La jeune fille sans mains. Dès 9 ans. .

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr

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English : La Manékine

Puppetry and eclectic music.

A poor miller decides to make a pact with the devil. In his desperation, he trades his daughter for wealth, and then cuts off her hands to meet the devil’s demands. A reimagined version of “The Girl Without Hands.” For ages 9 and up.

L’événement La Manékine Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère