La Manékine Espace culturel Le Nantholia Nantheuil
jeudi 13 mai 2027 · Espace culturel Le Nantholia · Nantheuil
Informations pratiques
Nantheuil
La Manékine
Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-13 20:30:00
fin : 2027-05-13 21:40:00
Date(s) :
2027-05-13
Marionnette et musique éclectique.
Un pauvre meunier se résout à conclure un pacte avec le diable. Berné, il échange sa fille contre la richesse, et à qui il coupe les mains pour répondre aux exigences du diable. Conte revisité de La jeune fille sans mains. Dès 9 ans.
Marionnette et musique éclectique.
Un pauvre meunier se résout à conclure un pacte avec le diable. Berné, il échange sa fille contre la richesse, et à qui il coupe les mains pour répondre aux exigences du diable. Conte revisité de La jeune fille sans mains. Dès 9 ans. .
Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr
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English : La Manékine
Puppetry and eclectic music.
A poor miller decides to make a pact with the devil. In his desperation, he trades his daughter for wealth, and then cuts off her hands to meet the devil’s demands. A reimagined version of “The Girl Without Hands.” For ages 9 and up.
L’événement La Manékine Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère
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