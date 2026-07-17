Agri’Bus : une journée pour avancer dans votre projet d’installation agricole, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72), Le Mans

Informations pratiques

Agri’Bus : une journée pour avancer dans votre projet d’installation agricole Samedi 3 octobre, 09h00 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72) Sarthe

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Découvrez des exploitations et créez votre réseau

Le temps d’une journée, embarquez à bord d’un minibus pour visiter quatre exploitations avicoles dans l’ouest de la Sarthe. Vous pourrez échanger directement avec des cédants, poser vos questions et observer concrètement les activités agricoles. L’Agri’Bus est aussi l’occasion de rencontrer d’autres candidats à l’installation, partager des expériences et créer un réseau local, essentiel pour avancer dans votre projet.

Tout au long de la journée, trois conseillers spécialisés vous accompagnent afin de répondre directement à vos questions et affiner vos idées : un conseiller transmission de la Chambre d’agriculture, une chargée de développement de chez Loué, et un conseiller du marché agricole du Crédit Mutuel.

Un temps d’échanges et de réseau

Au-delà des visites, l’Agri’Bus est aussi un moment privilégié pour rencontrer d’autres candidats à l’installation, partager des expériences, créer un réseau local et, pourquoi pas, envisager de futurs partenariats professionnels.

La journée permet également de découvrir le charme et les ressources de la campagne sarthoise.

Infos pratiques

Date : samedi 3 octobre 2026

: samedi 3 octobre 2026 Horaires : rendez-vous à 9 h – retour à partir 17 h

: rendez-vous à 9 h – retour à partir 17 h Lieu de départ : à préciser

: à préciser Transport : en minibus

: en minibus Repas pris en charge

Participation gratuite – inscription obligatoire

Places limitées, inscrivez-vous vite !

Contact : Isabelle GUINAUDEAU

Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72) 15 rue jean grémillon, le mans Le Mans 72013 Sarthe Pays de la Loire https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 24 81 03 »}, {« type »: « email », « value »: « isabelle.guinaudeau@pl.chambagri.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIKNI2W6nq_FAhcw53qmw8KFUQ0hTUTVRSFo2M085MEZVMkNEUlBKM1E2Mi4u&origin=QRCode »}]

Vous avez un projet d’installation et souhaitez découvrir concrètement des exploitations avicoles à transmettre ? Profitez de l’Agri’Bus du samedi 3 octobre 2026 !

Chambre d’agriculture Pays de la Loire